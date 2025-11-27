המשטרה הודיעה הערב (חמישי) כי המפכ"ל דני לוי החליט על החזרתו של ראש להב 433 ניצב מני בנימין לתפקידו החל מיום ראשון הקרוב.

בנימין נחקר לפני כשבועיים בחשד לעבירות של הפרת אמונים ושימוש לרעה בסמכות, לאחר שהתברר כי היה מעורב בטיפול בתיק רגיש הנוגע לאדם איתו היה בקשר אישי, מבלי שדיווח על ניגוד עניינים. הוא הכחיש את החשדות וטען כי הקשר היה מקצועי בלבד, ותועד כנדרש במערכות המשטרה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להודעת המפכ"ל: "מברך את המפכ"ל ומגבה אותו על ההחלטה החשובה להחזיר את ניצב מני בנימין לתפקידו כראש להב 433. היום נחשף לכולם שהיועמ"שית העבריינית ניסתה לתפור תיק לניצב מני בנימין, בכדי לטרפד את חקר האמת בפרשת הפצ"רית וגילוי מעורבות היועמ"שית.

הגילויים החמורים הערב, הכוללים שיבוש הליכי חקירה תוך ניגוד עניינים, ותפירת תיק פלילי לניצב במשטרה, מחייבים את ביעור השחיתות במערכת המשפטית", דברי בן גביר.