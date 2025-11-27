ארגונים פרו-פלסטיניים בקנדה הגישו השבוע תביעה לבית המשפט בפרובינציית אונטריו נגד ממשלת קנדה, בטענה שזו כשלה בחובתה על פי החוק לפעול למניעת "רצח עם" ברצועת עזה.

בכתב התביעה נטען גם כי "ממשלת קנדה הפרה את זכויות האדם של אזרחים קנדים ממוצא פלסטיני שנפגעו בעזה".

בתגובה לעמדת ממשלת קנדה, המבקשת לדחות את התביעה על הסף בטענה שמדובר בנושא מדיני שאינו מצוי בתחום סמכותם של בתי המשפט, טוענים הארגונים הפרו-פלסטיניים כי "מדובר בסוגיה משפטית לגיטימית לחלוטין".

בנוסף טוענים הארגונים כי "ממשלת קנדה תמכה בישראל באופן פעיל במהלך המלחמה, בין היתר באמצעות סחר בנשק, שיתוף פעולה צבאי והעברת כספים דרך עמותות הפועלות בזירה".