מערך הגיור הממלכתי במשרד ראש הממשלה קיים השבועאת כנס המתגיירים הארצי הראשון בעיר העתיקה בירושלים, בסימן "עם הנצח - עם אחד".

הכנס, שנערך לראשונה, נערך במטרה לחזק את רוחם של המתגיירים שנמצאים כיום בתהליך הגיור ולחשוף בפניהם את המגוון הרחב של אנשים שעוברים את אותו תהליך חשוב.

כ-1,000 מתגיירים מכל רחבי הארץ, הנמצאים בעיצומו של תהליך הגיור, השתתפו בכנס. המתגיירים שייצגו חתך רחב של החברה הישראלית כללו גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, חיילים ואזרחים, לצד צברים ועולים ממדינות כמו אתיופיה, מדינות חבר העמים, דרום אמריקה וצרפת.

הכנס כלל סיור ברחובות העיר העתיקה, בו למדו המתגיירים על ההיסטוריה והמורשת היהודית. הם ביקרו ברחבת הכותל המערבי, חוויה שהותירה רושם עמוק על רבים מהם. האירוע הסתיים בכנס מרכזי במתחם דווידסון, בו השתתפו הרב דוד יוסף, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב יהודה עמיחי ממערך הגיור הממלכתי, ומנהלי ועובדי מערך הגיור. נואמי האירוע בירכו את המתגיירים על הצטרפותם לעם ישראל מתוך מחויבות עמוקה ומשמעותית.

בשנת 2024, 3,532 מתגיירים סיימו את תהליך הגיור במערך הגיור הממלכתי, חלקם במסגרות אזרחיות ברחבי הארץ, וחלקם במסלול צבאי במסגרת נתיב. נכון להיום, כ-3,705 מתגיירים נמצאים בכיתות הכנה לגיור.