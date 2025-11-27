חודשיים לאחר סגירתו בעקבות פיגוע קשה שבו נפלו שני חיילי צה"ל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר היום (חמישי) את חזרת פעילות מעבר אלנבי לכניסת סחורות, כך דיווח הכתב דורון קדוש.

המסוף, שבו התרחש הפיגוע הקטלני בחודש ספטמבר, צפוי לשוב לפעילות, וכניסת סחורות ומטענים צפויה להתחדש כבר בימים הקרובים, ייתכן שכבר ביום ראשון.

הפיגוע במעבר אלנבי, היה אחד משני פיגועים קשים שאירעו בשנה האחרונה בהם נרצחו חמישה ישראלים.

גורמי ביטחון ציינו כי המעבר ייפתח מחדש לפעילות סחורות ומטענים שאינם דורשים כניסה לאתר הבידוק של המכס. ההחלטה

על פתיחת המעבר התקבלה לאחר שמועצות הביטחון והדרג המדיני קיבלו את ההמלצות המתאימות בנושא, והנחו להיערך לכך תחת שמירה על רמת ביטחון מתאימה.

בלשכת ראש הממשלה אישרו את ההחלטה ומסרו כי כל הפעולות במעבר יבוצעו תוך שמירה על רמת ביטחון גבוהה.