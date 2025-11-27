משלחת רבנים מישראל, בראשות ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב יעקב שפירא, קיימה ביקור רשמי בארצות הברית. הביקור התקיים ביוזמת ארגון ה-OU ובשיתוף הארגונים סיפרא, מזרחי העולמי, גשר, קק"ל ואיגוד רבני קהילות.

במשלחת 'רבני הארץ הטובה' השתתפו שורת רבנים בולטים: הרב אליעזר איגרא - דיין בית הדין הגדול; הרב ברוך וידר - ראש ישיבת הכותל; הרב משה ביגל - רב היישוב מיתר; הרב יצחק יעקובוביץ - רב המועצה האזורית דרום השרון; הרב גד רווח - רב העיר מצפה רמון; הרב יצחק נריה - ראש ישיבת תורה בציון; הרב אבי סילבצקי - ר"מ בישיבת מרכז הרב; הרב אבי ברמן - מנכ"ל OU ישראל; והרב שלמה גליקסברג - רב היישוב חשמונאים.

במהלך הביקור קיימה המשלחת מפגש עם הנהלת הסתדרות הרבנים בצפון אמריקה (RCA), ובו הודגש הצורך בהעמקת הקשר בין רבני ישראל לרבני התפוצות. הרבנים סיירו גם במשרדי ה-OU ונפגשו עם הנהלת הארגון.

ב"ישיבה יוניברסיטי" מסר הרב שפירא שיעור כללי לתלמידי הישיבה, ולאחריו נערך דיון עם בוגרי תכנית ההסמכה לרבנות, שהתמקד במקומם של הרבנים בארץ ישראל ובסוגיית העלייה. חברי המשלחת נפגשו גם בשגרירות ישראל בארצות הברית עם השגריר יחיאל לייטר, וקיבלו ממנו סקירה מקיפה על מצב יהדות ארצות הברית.

השיחה עסקה גם ביחסי ארצות הברית וישראל, והדגישה את הקשרים החשובים בין המדינות והשפעתם על הקהילה היהודית.

הרבנים קיימו פגישות עם גדולי התורה החרדיים בארצות הברית: האדמו"ר מסקווירא, ראש ישיבת ליקווד הרב מלכיאל קוטלר וראש ישיבת נר ישראל בבולטימור הרב אהרון פלדמן. הרב שפירא נפגש עם כל אחד מהם לדון בענייני השעה המעסיקים את עולם התורה בארץ ובתפוצות.

נקודה מעניינת הייתה כשראש ישיבת לייקווד אמר לרבנים שמטרת הישיבה היא קיבוץ גלויות מחוץ לישראל על מנת לאחד את כל סוגי המגזרים: החסידויות הליטאים הספרדים ואוהבי התורה למקום תורה אחד- כהכנה לארץ ישראל. בתגובה לדבריו אמר הרב שפירא שאם כך אז צריך להכין הרבה מקום כדי לקלוט את כל היהודים, ומוסדות התורה שעתידים לעלות לארץ בעזרת השם.

במהלך הסיור ערכה המשלחת שבת משותפת בעיר טינק, במהלכה התארחו הרבנים אצל משפחות הקהילה המקומית. הרב שפירא נשא דרשה בבית הכנסת הגדול "בני ישורון" וכן מסר שיחה מרכזית בסעודה שלישית בבית הכנסת המרכזי בית אברהם, בדבריו הדגיש את שבחה של ארץ ישראל ואת ההשפעה הרוחנית הייחודית שיש לחיבור אליה על קהילות ישראל ברחבי העולם.

בליל שבת התקיים עונג שבת משותף של כלל חברי המשלחת עם תושבי טינק. ביום האחרון של הנסיעה ערכה המשלחת ביקור בבית הכנסת של הקהילה החלבית בראשות הרב איזנקוט שהינו בוגר ישיבת מרכז הרב. הרב שפירא נשא דברים בפני חברי הקהילה, ולאחר מכן התקיימה ארוחת בוקר משותפת של הרבנים וחברי הקהילה, באווירה חמה של חיבור ושיח.

