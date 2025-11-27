לוחמי ימ"ס איו"ש שירו על המחבלים שתועדו כשהם נכנעים בג'נין הסבירו כי המחבלים ניסו להימלט ולא הקשיבו להוראותיהם ולכן נאלצו לירות בהם.

הכתב דורון קדוש דיווח שהלוחמים טענו בתחקיר כי "כשהמחבלים יצאו - התחלנו לבצע בהם פעולות זיכוי ביטחוני. לא ידענו אם יש עליהם נשק או מטען כלשהו. התחלנו להנחות אותם מה לעשות לטובת הזיכוי - והמחבלים פעלו בניגוד להוראות שקיבלו. בשלב מסוים, אחד המחבלים החליט להיכנס פנימה לתוך המבנה בניגוד להנחיות - והמחבל השני נכנס אחריו, ולכן שניהם נורו".

הלוחמים נשאו עליהם מצלמות קסדה וכעת הן ייבדקו. החקירה בשלב זה אינה פלילית אלא נעשית במסגרת פיקודית. מי שיידרש לסוגייה ככל הנראה הוא הפצ"ר החדש אלוף איתי אופיר.

בתיעוד מג'נין נראים שני מחבלים מבוקשים יוצאים ממבנה שעליו סגרו הכוחות, מניפים ידיים ויורדים על הברכיים - ונורים למוות.

לפי הודעת צה"ל והמשטרה "מוקדם יותר הערב במהלך פעילות של כוחות מג"ב וצה"ל בעיר ג'נין, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון".

עוד נמסר כי המבוקשים השתייכו להתארגנות הטרור בג'נין: "הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על המבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות. עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני המבוקשים. לאחר שיצאו מהמבנה, בוצע ירי לעבר המבוקשים".

בצה"ל ציינו כי "האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".