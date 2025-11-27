מאות מתושבי גוש שילה שבמועצה האזורית בנימין פנו לראש המועצה ישראל גנץ בדרישה לעצור את הריסת נקודת ההתיישבות אור אברהם, שנקראת על שמו של אברהם אזולאי הי"ד.

נקודת ההתיישבות אור אברהם שוכנת בין היישובים שבות רחל ואחיה, בשטח המוגדר שטח C, על אדמות הכפר ג'אלוד ומחוץ לתחום השיפוט של מועצת בנימין. לאחרונה הודיעו גורמים במועצה לתושבים כי ייתכן והנקודה תיהרס בקרוב.

בעקבות ההודעה, ניסחו מאות תושבים מכתב פומבי לישראל גנץ בדרישה לעצור את ההריסה. לדבריהם, במקום מתגוררות כיום משפחות ורווקים, בהם לוחמים ששבו לאחרונה מרצועת עזה.

במכתב נכתב, "אנו, תושבי גוש שילה והסביבה נדהמנו לשמוע מאת תושבי אור אברהם כי קיבלו מספר הודעות על כך כי בכוונת מועצת בנימין יחד עם המינהל האזרחי להרוס את נקודת ההתיישבות אור אברהם. אנו פונים אליכם בדרישה ובקשה - חזרו בכם מייד מהכוונה האיומה להפנות את כוחות ההרס כנגד אחיכם מיישבי ארצנו הקדושה. אל תרימו יד על יהודים המיישבים את ארץ ישראל".

המכתב נחתם בציטוט מהפסוק: "ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אמר ה'".