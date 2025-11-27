הנהלת הקואליציה דיווחה הערב (חמישי) על הגעה להבנות עם המפלגות החרדיות ש"ס ודגל התורה, שצפויות לשוב ולהצביע עם הקואליציה החל מהשבוע הבא, ובכך לשים סוף לחרם ההצבעות החרדי.

החרם, שהחל באמצע מושב הכנסת הקודם, הסתיים לאחר הנחת נוסח חוק הגיוס על שולחן ועדת החוץ והביטחון היום.

ההערכה היא כי במהלך השבוע הבא צפויה מפלגת ש"ס גם לשוב לתפקידים שהיא החזיקה בקואליציה. עם זאת, נראה כי במפלגות החרדיות מתינו עם החזרה לממשלה עד שיתקדם חוק הגיוס בפועל.

החרם החרדי על הצבעות עם הקואליציה נמשך מאז חודש יוני, במחאה על אי קידום חוק הגיוס. במהלך תקופה זו, משרדי הרווחה, הבריאות, העבודה, הדתות וירושלים פעלו ללא שרים, ובסופו של דבר אישרה הכנסת את מינוי ממלאי המקום לעמוד בראשם בתמיכת המפלגות החרדיות.