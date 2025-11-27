ח"כ צבי סוכות פנה הערב (חמישי) לראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט בבקשה לבחון את פתיחת החקירה נגד ח"כ איימן עודה.

הפנייה נמסרה בעקבות תיעוד שפורסם בערוץ 14 בו נראה ח"כ עודה נכנס לשטח A ללא תיאום עם גורמי הביטחון ובניגוד להוראות החוק, מה שיצר סיכון ביטחוני ממשי לעצמו ולמלווים שהיו עמו.

סוכות טוען כי אופי המפגש המוצג בתיעוד, הגורמים שהשתתפו בו והמסרים שהועברו מעוררים חשש לעבירה לפי סעיף 24 לחוק המאבק בטרור. במכתבו, סוכות הדגיש שלוש נקודות מרכזיות שיש לבדוק: כניסה לא מורשית לשטח A, קיום מפגש עם גורמים עוינים בניגוד לחוק, ו"חשד לתמיכה בפעילות טרור".

סוכות ציין כי מדובר באירוע רגיש ביטחונית ומשפטית, ולכן הוא מבקש מהמשטרה לבחון את הנתונים ולהזמין את הגורמים הרלוונטיים על מנת לבדוק אם יש עילה לפתיחה בחקירה פלילית.