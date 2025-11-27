תא"ל (במיל') ארז וינר התייחס הערב (חמישי) לתקרית שתועדה בג'נין, בה נראים לוחמים יורים במחבלים שנראה כי נכנעו.

לדבריו, "בפרשת אלאור עזריה, מיהר דובר צה"ל עם הודעת גינוי מיד כשהתפרסם הסרטון. החרה אחריו שר הבטחון יעלון, עוד לפני שקיבל את פרטי הארוע ואליהם הצטרף הרמטכ"ל אייזנקוט.

הפעם, לאחר פרסום הסרטון, תגובה מדודה של דוברות צה"ל והמשטרה. המפקדים בשטח יתחקרו ויבדקו, כך ראוי לעשות. לבדוק ולתחקר בצורה מקצועית ולגבות את החיילים עד ואם בכלל יוכח אחרת", הוסיף..

הוא קרא למי שמתלהמים כלפי הלוחמים - להירגע. "כל מצהירי ההצהרות ואבירי המקלדת, שיתכבדו ויבואו לסמטאות של ג'נין ויבינו את משמעות ההתמודדות עם לחימה בשטח בנוי מורכב ורווי אויב. אם ישנה חריגה - היא תטופל".

"הנחת העבודה שלי היא שהחיילים פועלים בהתאם למצב בשטח", אמר וינר. הוא גם הביע את תקוותו כי הפצ"ר החדש ושרשרת הפיקוד יטפלו בנושא בכל הרגישות.