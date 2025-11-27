סקר שערך מכון "מדגם" עבור חדשות 12 ופורסם הערב (חמישי) מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היה הליכוד מקבל 27 מנדטים ומפלגתו של בנט 22.

מפלגת הדמוקרטים מקבלת 11 מנדטים, ישראל ביתנו 10, עוצמה יהודית זוכה ב-9 מנדטים, ש"ס ב-9, יש עתיד ב-8 ויהדות התורה ב-7. מפלגת ישר מקבלת גם כן 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5. מפלגות כחול לבן והציונות הדתית לא עוברות את אחוז החסימה.

האופוזיציה נחלשת ל-58 מנדטים, הקואליציה משיגה 52 והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים. הדבר מעיד על כך שמפלגות המרכז והשמאל לא יכולות להקים ממשלה מבלי להסתמך על קולות המפלגות הערביות.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מנצח את יאיר לפיד - 42% חושבים שהוא המתאים לעומת 24% שסבורים שלפיד מתאים. גם את נפתלי בנט נתניהו מנצח, אך בפער קטן יותר. 40% סבורים שנתניהו מתאים, ואילו 36% חושבים שבנט מתאים יותר.

41% חושבים שנתניהו מתאים יותר מגדי איזנקוט לתפקיד ראש הממשלה בעוד 24% מעדיפים את איזנקוט.