אלברט איינשטיין אמר "טיפשות היא לחזור על אותה הפעולה וכל פעם לצפות לתוצאה אחרת", הערב (חמישי) מאמן מכבי ת"א ז'ארקו לאזטיץ' למד זאת על בשרו שלו במה שעשוי להביא לפיטוריו בקרוב ממש.

היה זה כאשר מאמנה הסרבי של האלופה מכבי ת"א, העלה למשחק מול ליון הצרפתית במסגרת שלב הליגה של הליגה האירופית, את אותו ההרכב כמעט שספג את אחת מההשפלות הגדולות בהיסטוריה של המועדון הצהוב מת"א, כשספגו שישה שערים מרגלי בית"ר ירושלים באצטדיונם הביתי אצטדיון בלומפילד לפני שבועיים.

הערב, מול קבוצה שלא ניצחה בחמשת המחזורים האחרונים ועלתה בהרכב משני, העלה המאמן הסרבי של מכבי את אותו ההרכב וספג בדיוק את אותו סך השערים - 6 במספרם.

מכבי שקיוותה להשיג ניצחון ראשון בשלב הליגה של הליגה האירופית, נכנסה לפיגור כבר בשלב מוקדם כאשר ספגה כבר בדקה ה-4 במה שרמז על העתיד לקרות.

גם החילופים של הסרבי של מכבי לא עזרו ורק העמיקו את הבור שלו ושל קבוצתו.

מכבי רושמת הפסד גדול ואת הפסד השיא שלה באירופה עם 6:0 מהדהד, כזה שעשוי להיות מה שיביא לפיטוריו של המאמן הסרבי לאזטיץ'.