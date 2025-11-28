איראן העבירה בשנה האחרונה מאות מיליוני דולרים לארגון הטרור חיזבאללה באמצעות רשת של בתי עסק בדובאי באיחוד האמירויות - כך דווח הערב (חמישי) בוול סטריט ג'ורנל.

על פי הדיווח, השיטה שננקטה מאפשרת לטהראן לעקוף את הסנקציות שמוטלות עליה, תוך שימוש במסלול כספי פשוט ומהיר: "כספים מופקדים אצל דילר בדובאי ונמשכים מיד על ידי דילר בלבנון".

המקורות שצוטטו בדיווח מסרו כי חיזבאללה זקוק בדחיפות לסכומי הכסף הגדולים כדי לבנות מחדש את יכולותיו הצבאיות לאחר הלחימה מול ישראל, ולהמשיך בחימוש המיליציות שלו.

לדברי אותם גורמים, נתיבי ההברחה המסורתיים, בעיקר דרך סוריה, שיבשו בעקבות היחלשות משטר אסד, והרשויות בלבנון החלו לפעול נגד בלדרים שהעבירו מזוודות מזומנים דרך נמל התעופה של ביירות. בעקבות זאת, איראן וחיזבאללה נאלצו להסתמך במידה גוברת על דובאי.

לפי הדיווח, המשטר בטהרן משתמש בדובאי זמן רב לצורך הלבנת כספים והתחמקות מסנקציות. הרווחים, שמקורם בין היתר במכירת נפט, נשלחים לבורסות הקשורות לאיראן, לחברות פרטיות, לאנשי עסקים ולבלדרים הפעילים בדובאי - ומשם מועברים לחיזבאללה בלבנון באמצעות שיטה המבוססת על אמון בין סוחרים: הכספים מופקדים אצל סוחר בדובאי, משולמים על ידי סוחר בלבנון, ושני הצדדים מוחקים את החשבונות לאחר מכן.

גורם רשמי באיחוד האמירויות מסר כי המדינה מחויבת למנוע שימוש לרעה בשטחה למימון בלתי חוקי ופועלת עם שותפיה הבין-לאומיים לשבש ולהרתיע תופעות כאלה. דוברי חיזבאללה, משרד ראש ממשלת לבנון ומשלחת איראן באו"ם סירבו להגיב לדיווח.

לפני כחודש הודיע משרד האוצר האמריקני כי איראן העבירה השנה לחיזבאללה יותר ממיליארד דולר במסגרת מאמצי המימון שלו.