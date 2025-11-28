נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (שישי) כי שרה בקסטרום, חיילת המשמר הלאומי שנורתה בתקרית הירי אתמול בוושינגטון הבירה, מתה מפצעיה.

בשיחה עם חיילים לכבוד חג ההודיה הוסיף טראמפ כי החייל הנוסף שנורה, אנדרו וולף, ממשיך להילחם על חייו.

החשוד שירה בשני החיילים הוא רחמנאללה לקנוואל, בן 29, שנכנס לארה"ב ב-2021 מאפגניסטן.

בנאום שנשא טראמפ מספר שעות לאחר הירי, אמר כי החיילים "נורו מטווח אפס במתקפה מפלצתית בסגנון מארב, במרחק צעדים ספורים מהבית הלבן".

לדבריו, "התקיפה הנוראית הזו הייתה מעשה רשע, מעשה שנאה ומעשה טרור. זה היה פשע נגד האומה שלנו והאנושות כולה".

הנשיא הוסיף כי "התקפה זו מדגישה את האיום הביטחוני הלאומי הגדול ביותר העומד בפני אומתנו", וקרא לממשלו "לבחון מחדש כל זר וזר שהגיע לארה"ב מאפגניסטן תחת ממשל ביידן".

"עלינו לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את סילוקו של כל זר מכל מדינה שאינו שייך לכאן או מוסיף תועלת למדינתנו. אם הם לא יכולים לאהוב את המדינה שלנו - אנחנו לא רוצים אותם", הדגיש טראמפ.