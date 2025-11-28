שגריר ארצות הברית לשעבר בסעודיה, מייקל רטני, שוחח עם i24NEWS על ההתקרבות בין ארצות הברית וסעודיה.

במהלך הדברים, התייחס רטני לסוגיית מטוסי ה-F-35 והבהיר כי המהלך לרכישת המטוסים, שסעודיה רוצה כבר כמה שנים, הוא עניין סמלי כדי לבטא את טיב היחסים בין ריאד לוושינגטון ופחות צורך ממשי במטוסים.

בעניין הסכמי אברהם, אמר רטני שסעודיה מעוניינת בסיום מוחלט של המלחמה בעזה ושבן סלמאן רוצה לראות שינוי מדיניות מצד ישראל בעניין הפלסטיני. לכן נורמליזציה לא תתרחש בקרוב, קבע רטני, אולי לא תחת שלטונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

רטני גם חשף בריאיון שהשיחות לנורמליזציה היו קרובות להצלחה לפני השבעה באוקטובר, ושהטבח "טרף את הקלפים" והביא לתסכול גדול בקרב הסעודים.