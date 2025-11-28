בית הכנסת המפורסם של חסידות סדיגורא בעיר צ'רנוביץ שבאוקראינה, המכונה "קלויז קדישא", הוצת אתמול בערב (ה') על ידי אדם מעורער בנפשו.

האירוע גרם לזעזוע בקהילה היהודית באוקראינה.

לפי הפרטים הראשונים, האדם נכנס לבית הכנסת השוכן בעיירה סדיגורא בזמן שהשומר יצא מהמקום, והצית אותו. המשטרה שהוזעקה במהירות הצליחה ללכוד את המצית.

מחקירה ראשונית עולה כי לפני חודש ניסה אותו אדם להצית כנסייה מקומית.

רבה של צ'רנוביץ, הרב מנחם גליצינשטיין, הגיב: "מדובר במקרה מצער וכואב מאוד. בית הכנסת הוא אחד המבנים החשובים ביותר בעולם החסידות".

הרב גליצנשטיין, המכהן כשליח חב"ד, ציין: "בצ'רנוביץ איננו חשים באנטישמיות. ישנה אבטחה מקיפה על מוסדות יהודיים ונעשים מאמצים לנטרל כל סממן של אנטישמיות. כלל התושבים כאן חיים באחווה ובשלום".

לפני כעשר שנים נחנך בית הכנסת העתיק לאחר מלאכת שיפוץ מקיפה, כ-180 שנה לאחר שנבנה על ידי רבי ישראל מרוז'ין, אבי שושלת חסידות סדיגורא, וכ-100 שנים לאחר שננטש במלחמת העולם הראשונה.

ארבעה דורות של אדמו"רי השושלת סדיגורא ניהלו את חצרם מה'קלויז', שמתואר בביוגרפיות החסידיות כמבנה הגדול והמפואר ביותר בעולם החסידי. בשנת 1914, עקב מלחמת העולם הראשונה, ננטש הקלויז.