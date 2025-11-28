יום עיון לציון 74 שנה לפטירת הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל באדיבות המצלם

יום עיון מיוחד נערך השבוע בבית הרב בירושלים, ביוזמת תלמיד ישיבת ההסדר טפחות אורי וואיה ובהובלת ראש הישיבה הרב אייל גריינר ויאיר חרל"פ, נינו של הרב.

האירוע הוקדש לכתביו ולמשנתו של הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, במלאת 74 שנים לפטירתו.

הרב חרל"פ, מראשי ישיבת מרכז הרב ורב שכונות שערי חסד ורחביה, היה מתלמידיו הקרובים של הראי"ה קוק ונחשב ממעצבי תורת הגאולה בדור הקודם. באירוע נאמר כי משנתו נותרה רלוונטית במיוחד בימינו לנוכח הקיטוב החברתי, ומתוך צורך להעמיק את הזהות הלאומית.

הרב אייל גריינר ויאיר חרל"פ צילום: שמעון סודרי

הרב אייל גריינר אמר כי, "ההגעה לבית מדרשו של הרב יעקב משה חרל"פ בירושלים, והעלייה לציונו, היא עדות כי משנתו ותורתו הגדולה מתקיימת בתלמידי חכמים וכי אנחנו בתהליכי גאולה. הרב חרל"פ היה והינו מגדולי מורי הדרך של התורה הגואלת".

בין המשתתפים באירוע היו הרב דודי דודביץ', הרב חיים זקש, הרב ד"ר יעקב הדני, הרב ידידיה סולומון והמרצה אלידע בר שאול. הרב סולומון תיאר את דמותו של הרב חרל"פ כ"מלאך צבאות" מחד וכאדם מאיר פנים מאידך, ואמר, "הרב הדגיש את ערכה של ההקשבה ואת חשיבות ההליכה המתמדת בסולם הרוחני - שהעמל בו עצמו הוא המטרה".

הרב גריינר הוסיף, "ספריו ודבריו של הרב חרל"פ נמצאים ונלמדים בכל בתי המדרש שחרתו על דגלם נאמנות לתורת ה', העם והארץ. די לנו אם נתבונן בדבריו על הגדוד העברי - הוא ראה בו לוחם בעד אלוקינו, ולא רק בעד עמנו".

אורי וואיה, יוזם האירוע, אמר כי "בתורתו של הרב חרל"פ מופיעים ענייני הגאולה ואהבת הארץ בשפה ברורה ומחברת. הגיע הזמן להכיר את התורה הזו, שמחברת בין המגזרים, במיוחד בדור הזה".

יאיר חרל"פ, נינו של הרב, אמר כי "מתוך המסירות והעמל הגדול בתורה, זכה הרב להכרה בחשיבות שלמות ארץ הקודש, ובעיקר לאהבה שלמה לכל יהודי ולתפיסה על חשיבות אחדותם של ישראל". לדבריו, מסר מרכזי בתורת סבו הוא "אחדותם של ישראל לא נפסקת לעולם גם בזמן שבחיצוניותם הם פרודים. עד מתי לא נלמד לדעת כי גם אם יש חילוקי דעות אל יהיו חילוקי לבבות".

מארגני יום העיון הביעו תקווה כי חיבור מחודש למשנתו של הרב חרל"פ יתרום להעמקת הזהות הלאומית ולגיבוש החברה הישראלית סביב חזון הגאולה והאחדות.