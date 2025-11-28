משרד המשפטים מגיב, באיחור של חצי שנה, לשאלת חופש המידע שהגיש עו"ד יותם אייל, מנכ"ל הפורום המשפטי למען ישראל, בנוגע לקשרים אפשריים בין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לבין כתב חדשות 13 אביעד גליקמן.

בפנייתו, ביקש עו"ד אייל לקבל פירוט של פגישות, שיחות או כל דרך אחרת של קשר בין היועצת המשפטית לבין גליקמן בשנים 2023-2025, תוך חלוקה לפי שנים, חודשים ואופי ההתקשרות.

הבקשה הוגשה לאחר שהיועצת המשפטית התערבה במתן אישור לחקירתו של גליקמן, בעקבות תלונה שהוגשה נגדו במשטרה על תקיפת עובדת מלשכתה של שרה נתניהו במהלך דיון בבית המשפט.

התשובה נמסרה רק השבוע - יום לפני שפורסם דבר האישור לחקירה.

במענה שנמסר מטעם הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים, נכתב כי הבקשה נבחנה לגופה, אך "המידע לא יימסר" - בין אם התקיימו קשרים ובין אם לאו. המשרד הסתמך על סעיפים בחוק חופש המידע, בטענה כי מדובר בשיח המתאפיין ברגישות מיוחדת הנעשה דרך מערך הדוברות.

לפי התשובה, פרסום מידע מסוג זה עלול "לפגוע בעבודת הרשות הציבורית ולשבשה, כמו גם להשפיע על העבודה העיתונאית ולפגוע באינטרסים של צדדי ג' באופן שגובר על האינטרס הציבורי במידע".

עוד נטען כי חשיפת קשרים בין עיתונאים לבעלי תפקידים ממשלתיים עלולה "לפגוע ביחסי האמון בין הצדדים", ולפיכך לצמצם את הקשרים שבין עיתונאים לגורמי הדוברות, מה שיפגע בתפקודה הציבורי של הרשות.

במכתב צוין כי יש ללמוד בדרך של היקש ממשקל החיסיון העיתונאי ביחס למקורות עיתונאיים, הנובע מהצורך בהגנה על חופש העיתונות וחופש הביטוי. בהתאם לכך, נכתב כי עמדת משרד המשפטים תואמת את האיזון הראוי בין הסייגים בחוק לבין האינטרס הציבורי.