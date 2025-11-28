סגן ראש עיריית ירושלים יצחק מאיר ברים הגיש אתמול עתירה לבג"ץ יחד עם עשרות תושבים חרדיים, בדרישה להורות למשטרת ישראל להפסיק את השימוש בנוזל ה'בואש' לפיזור הפגנות בשכונות החרדיות.

העתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין איתן להמן ויאיר נהוראי, טוענת כי השימוש בחומר הפך בשנה האחרונה לתדיר, תוך התזה לעבר מבנים, מרפסות וגני משחקים ברחובות צרים המאוכלסים במשפחות שאינן מעורבות במחאות. העותרים מבקשים צו ביניים שיאסור את השימוש עד לעריכת בדיקות בטיחות רשמיות.

לפי העתירה, החומר לא נבדק מעולם על ידי משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה או מכון התקנים. מסמכים רשמיים שהוצגו מצביעים כי ישראל היא המדינה היחידה בעולם המשתמשת בנוזל זה נגד אזרחים.

בדיקת מעבדה של מכון הכימיה באוניברסיטה העברית, המצוטטת בעתירה, מצאה בנוזל חומרים העלולים לגרום לגירוי נשימתי, בחילות וצריבה בעיניים. במקרים מסוימים עלולה להיגרם פגיעה עצבית, כאשר ילדים, קשישים ונשים בסיכון גבוה במיוחד.

העותרים טוענים כי השימוש מבוצע בניגוד לנוהל המשטרתי מ-2020, האוסר התזה לעבר מבנים ומחייב הערכת מצב לפני כל שימוש. בפועל תועדו עשרות שימושים בשכונות חרדיות, גם במקרים ללא אלימות חמורה.

לפי העתירה, פניות רשמיות רבות נשלחו למשטרה, כולל מהיועץ המשפטי של עיריית ירושלים, אך לא התקבל מענה. העותרים מבקשים לקבוע כי השימוש בלתי סביר ומסוכן, ולהורות על הפסקתו עד לבחינה מקצועית מקיפה.