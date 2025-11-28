עורך העיתון 'בשבע' עמנואל שילה כותב בטורו השבועי כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקח על עצמו את אחד התפקידים הקשים בממשלה, תוך מודעות למחיר הציבורי הצפוי.

"בישראל תיק האוצר נחשב לבית קברות פוליטי", הוא מזכיר, וטוען כי השר ידע שיידרש להחלטות אמיצות ולא פופולריות.

עם תחילת כהונתו, נאלץ סמוטריץ' להתמודד עם מחאה חסרת תקדים נגד הרפורמה המשפטית, שהביאה עמה גם פגיעה מכוונת בכלכלה. גופים כלכליים קראו ליציאת השקעות מהארץ, ודירוג האשראי של ישראל ירד. "יריביו של סמוטריץ' בתקשורת חגגו בהנאה גלויה את הצלחתם לקדוח חור בספינה של כולנו", כתב שילה.

פחות משנה לאחר מכן, פרצה מלחמה רחבת היקף שנמשכה כשנתיים, עם עלויות עצומות. למרות זאת, סמוטריץ' שמר על מדיניות זהירה אך לא קיצונית. הוא סירב לבצע קיצוצים דרסטיים, העדיף העלאת מע"מ מתונה והגדלת גירעון מבוקרת. לטענת שילה, "האבטלה לא גאתה, האינפלציה לא יצאה משליטה, הכנסות המדינה לא נפגעו והבורסה הישראלית... התגלתה כהשקעה הכי משתלמת בשוק הבין־לאומי".

לדבריו, הביקורת כלפי סמוטריץ' לא נבעה רק ממדיניותו, אלא מהתנגדות עקרונית כלפיו בשל עמדותיו בתחומים נוספים. "פעולותיו של שר האוצר נידונו ברותחין בגלל התנגדות התקשורת והאליטות לעמדותיו בתחום המשפטי והביטחוני", כתב, והוסיף כי גם כאשר הביע אמירות אמוניות, בפועל ניהל "כלכלה תבונית ורציונלית".

שילה מסכם כי סמוטריץ' דבק באמת הפנימית שלו גם כשהדבר פגע בפופולריות שלו. כך בתחום הכלכלי, וכך גם בעמדה התקיפה שנקט בפרשת החטופים, לצד ח"כ אורית סטרוק. "בעת שמועמדים בעיני עצמם לראשות הממשלה מרשים לעצמם לא לנקוט עמדה... סמוטריץ' משלם מחיר אלקטורלי כשהוא נלחם על עמדותיו", כתב.

הוא מזכיר כי למרות ההישגים המשמעותיים של סמוטריץ' בהתיישבות ובמשרד התחבורה בעבר, "המעבר שלו לכהונת שר בכיר... הפכה אותו יעד לחיצי התקשורת". לקראת הבחירות, מציין שילה, יידרש סמוטריץ' לא רק להציג הישגים - אלא גם לשקם את תדמיתו הציבורית.