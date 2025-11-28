שבא דב קולטר, צעירה ישראלית הלומדת בישול בפריז, נקלעה לסיטואציה מפתיעה ומלחיצה במהלך נסיעה תמימה במונית.

לדבריה, במהלך שיחה עם הנהג, אזרח לבנוני, הוא סיפר לה שבעברו היה חלק מארגון הטרור חיזבאללה.

"חברה הגיעה אליי לביקור ויצאנו ביחד לחגוג", סיפרה קולטר בראיון לחדשות 12. "הזמנו מונית באפליקציה וראיתי שהנהג מדבר אנגלית, דבר שבדרך כלל לא קורה כאן. הוא עזר לנו לסדר משהו לגבי מסעדה ביום למוחרת, השיחה זרמה איתו והייתה נוחה".

בהמשך הנסיעה שאלה קולטר את הנהג מאין הוא, והוא ענה כי הוא מלבנון. היא השיבה כדרכה כי היא מישראל, וסיפרה כי פניו "הפכו ללבנות".

"זה היה מחזה קצת לא נעים לראות. לפי הצבעים שלו הבנתי ואמרתי לו שאני מבינה שהוא לא אוהב אותנו", הוסיפה.

התגובה של הנהג לא איחרה לבוא. לדבריה, הוא אמר: "אין לי בעיה עם אנשים מישראל, יש לי בעיה עם ביבי ובן גביר", והחל לדבר על פוליטיקה. כשהעזה לשאול לדעתו על חיזבאללה, ענה: "אני מחיזבאללה".

באותו רגע, לדבריה, גם היא חשה פחד. "נשארו עוד שבע דקות נסיעה. החלטתי עם עצמי שנשלחה אליי משימה, וניסיתי לעשות קצת הסברה. דיברנו על 7 באוקטובר, וסיפרתי לו שלי באופן אישי יש שלוש חברות שנרצחו בנובה".

התגובה של הנהג בסיום הנסיעה הייתה מפתיעה לא פחות: הוא הציע לה את מספרו, למקרה שתצטרך הסעה בעתיד. "השארנו מספר לא נכון", ציינה.