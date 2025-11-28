עמותת 'נצח יהודה', הגוף המרכזי לשילוב חרדים בצה"ל, פנתה אל יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט ואל חברי הוועדה בדרישה להסדיר בחוק, באופן רשמי, את גיוס החרדים.

במסמך ששלחה, קוראת העמותה לביצוע שורת תיקונים בחוק הגיוס - ובראשם הכרה בישיבות ההסדר החרדיות.

המסמך המלא שנשלח

במסמך ההמלצות שהוגש לוועדה, פורטו חמישה צעדים מרכזיים הנדרשים לטענת העמותה: קביעת יעדי גיוס ברורים וקשיחים, עם מינימום של 30% מהמגויסים החרדים שישולבו במערכי לחימה - לצורך הפחתת הנטל מאנשי המילואים.

הגבלת שירות אזרחי-ביטחוני לגיל 22 ומעלה בלבד, באופן שלא יפגע בפוטנציאל הגיוס לצה"ל; התאמת המערכת הצה"לית לשירות חרדים, כולל הקמת לשכת גיוס ובקו"ם ייעודיים.

הסדרה חוקית של ליווי רבני אזרחי לחיילים חרדים, בפיקוח צה"ל ומשרד הביטחון; גיבוש תוכנית ממשלתית רשמית לגיוס חרדים, בדומה למודל הממשלתי הקיים בתחום תעסוקת חרדים.

נקודת המחלוקת המרכזית שהעלתה העמותה היא היעדר הכרה בחוק בישיבות ההסדר החרדיות, שלדבריה מהוות "מודל מוכח לשילוב הדרגתי, רגיש וחכם של צעירים חרדים בשירות צבאי". לדבריהם, חרף פניות חוזרות ונשנות לאורך השנים - הנושא טרם הוסדר בחקיקה.

בסיום הפנייה כתב מנכ"ל העמותה, סא"ל (מיל') יוסי לוי: "עמותת נצח יהודה פועלת ומחברת בין צה"ל למגזר החרדי, אנו מבקשים להתייחס בכובד ראש לכל אחד מהסעיפים הנ"ל ולהטמיעו בהצעה המקודמת בימים אלו כמפתח לחקיקה ראויה שתקדם את המשימה הלאומית לשילוב חרדים בצה"ל".