ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט העניק ראיון לכריסטיאן אמנפור ברשת CNN, בו האשים את מערכת הביטחון הישראלית, ובעיקר את צה"ל, בעצימת עין נוכח מה שהוא מגדיר כ"טרור יהודי" מתמשך נגד פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון.

לדבריו, "איני בטוח שהם (צה"ל) נוקטים בדרך דומה כדי למנוע טרור יהודי, המבוצע על בסיס יומי בידי מתנחלים יהודים בגדה המערבית".

אולמרט תיאר את "הטרור היהודי" כ"דבר רחב היקף, מכוער, מקומם, ובאופן מוחלט בלתי מתקבל, בלתי נסבל ובלתי נסלח". לדבריו, "מדי יום ביומו מתנחלים מתעמרים בתושבים בלתי מעורבים, פלסטינים חפים מפשע. הם שורפים את בתיהם, מאיימים על חייהם ושורפים את מטעי עצי הזית שלהם - דבר אשר בעיניי מלמד שאין לאנשים אלה כל גישה אמיתית כלפי האדמה והצומח עליה".

אולמרט הוסיף: "אלה שמסוגלים לשרוף את מטעי עצי הזית של פלסטינים מסוגלים לשרוף כל דבר, ולמרבה הצער הדבר נעשה בשיתוף פעולה שבשתיקה ובחוסר מעורבות של משטרת ישראל וברשלנות פושעת של צה"ל בשטח".

אולמרט הביע חשש שישראל תועמד לדין בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לא בגלל טענות לרצח עם ברצועת עזה - "שלא היה ולא נברא" - אלא בגלל המתרחש ב"גדה המערבית, שטח הנמצא תחת שליטה של מדינת ישראל, ובו מעשי הזוועה מתבצעים מדי יום על ידי יהודים - וזה מביש, בלתי נסבל ובלתי נסלח".