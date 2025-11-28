חופה מרגשת התקיימה השבוע אצל משפחת בדלוב מפתח תקווה: יוחאי בדלוב, לוחם גולני שנפצע אנושות בקרב בשג'עייה שבצפון רצועת עזה, נעמד על רגליו ונשא תפילה לשלום המדינה.

הסופרת רחלי מושקוביץ פרסמה את התיעוד וכתבה, "משפחת בדלוב הגיבורה, שנושאת את הפציעה והשיקום ומהמורות בדרך, כמה טוב ומרגש לראות בשמחתכם".

התפילה המרגשת בחופה באדיבות המשפחה

קבוצת התקשורת פרטנר השיקה את ערוץ "הגיבורים", שירכז תכנים העוסקים בגבורה ישראלית ובסיפוריהם של חללי מערכות ישראל. בין התכנים: "בשבילם" - סדרת פודקאסטים מצולמים בהובלת היוצרת והסופרת הדסה בן-ארי.

הדסה בן ארי צילום: ינאי יחיאל

עו"ד איתי אופיר, בוגר ישיבת בני עקיבא בנתניה וישיבת ההסדר בקרני שומרון, קודם השבוע לדרגת אלוף ויכנס לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי.

איתי אופיר מקבל את דרגת האלוף צילום: דובר צה"ל

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, בישר על לידת בנו הרביעי. סגל שיתף את התמונה בחשבונותיו ברשתות החברתיות, כשהוא אוחז בידו של הרך הנולד.

עמית סגל עם בנו צילום: ללא קרדיט

הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, התקבל בשירה באירוע השקת סדרת הספרים "ויורנו מדרכיו" בישיבת אלון מורה, של הרב מרדכי וולנוב, רב היישוב ור"מ בישיבה.

כניסת הרב אליהו לאירוע ללא קרדיט

מאות משתתפים רקדו בהתרגשות בפני הרב אליהו, בליווי הקלידן נעם עמיצור והנגן אחיה בן דוד. בין הרוקדים: ראש מועצת שומרון יוסי דגן ומנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן.

הריקודים באירוע ללא קרדיט

מיה אוחנה מורנו, אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו ז"ל, חלקה בשורה אישית מרגשת - הפיכתה לראשונה לסבתא. "הבכורה שלי הפכה לאמא, והיא והאיש המיוחד שלה הפכו אותי לסבתא. התרגשות בכל הרבדים", כתבה.

באולם השמחות ביישוב כרמל, מיישובי אמנה שבדרום הר חברון, נערך ערב קהילתי בין-דורי מיוחד תחת הכותרת "פלייבק לאלתר", כחלק מפעילויות חודש האזרח הוותיק. האירוע חיבר על במה אחת את דור המייסדים של היישוב יחד עם בני הנוער בגילאי ט'-י"ב.

פלייבק בין דורי בכרמל צילום: ללא קרדיט

מפלגת הציונות הדתית אירחה השבוע בישיבת הסיעה את מזכ"לי תנועות הנוער הדתיות בני עקיבא, אריאל, ועזרא לישיבה חגיגית לכבוד חודש ארגון.

בישיבה השתתפו לצד השרים והח"כים מזכ"ל בנ"ע יגאל קליין, מזכ"ל אריאל אלחנן וולף וסמזכ"לית תנועת עזרא רינת בלוך, לצד קומנריות ואנשי הנהלה.

מזכ"לי תנועות הנוער צילום: הציונות הדתית

יום הפינוק המסורתי לקומונרים של תנועת הנוער אריאל התקיים השבוע בסימן הוקרה למנהיגי הסניפים. הקומונרים השתתפו בשיעורי העצמה ומנהיגות בהובלת המזכ"ל אלחנן וולף, ראש תחום בנים אביחי צוקר ורכז ההדרכה אורי אזרחי.

הקומונרים של תנועת הנוער אריאל צילום: ללא קרדיט

שראל לוי, מרצה במכללת הרצוג, זכה במלגת מחקר יוקרתית מטעם מרכז זלמן שזר עבור עבודת הדוקטורט שלו בנושא ר' יוחנן ומעבר תורת ארץ ישראל לבבל. השבוע התקיים טקס הענקת המלגה בבית הנשיא יצחק הרצוג.

שראל לוי בקבלת הפרס צילום: ללא קרדיט

בשולי כינוס פוליטי בכנסת תועד איש התקשורת החרדי ישראל כהן כשהוא משוחח במשך דקות ארוכות עם נבו כץ, יועצו של ראש הממשלה. האם מדובר בשיחה הקשורה לטיוטת חוק הגיוס שפורסמה באותו יום?

השיחה בכינוס צילום: ללא קרדיט

יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל וראש מטה הציבור הדתי לאומי בישראל ביתנו, ארגן אמש חוגי בית בהשתתפות יו"ר המפלגה ח"כ אביגדור ליברמן.

ליברמן בחוג בית צילום: טנא תקשורת

השר זאב אלקין ביקר השבוע במדרשה לבנות "תכלית" בעכו ובישיבת ההסדר בעיר. במהלך הביקור קיבל השר סקירה רחבה על פעילות המדרשה.

אלקין במדרשה צילום: ללא קרדיט

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט, ערך ביקור בסניף של רשת ישיבות ההסדר החרדיות דרך חיים, המשלבת לימוד תורה עם שירות טכנולוגי וקרבי בצה"ל. הביקור נערך בליוויו של יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל.

אבי לוי ויוסי לוי בביקור צילום: איגוד שומר ישראל

ארגון צל"ש קיים יום ישיבה מיוחד לחיילים החרדיים בקריה בשיתוף עם תוכנית "בינה בירוק" לחיילים חרדים באגף המודיעין. ביום העיון השתתפו רב הקריה הרב יהודה מחפוד, רב אמ"ן הרב א' והרב דוד גוטליב מארגון צל"ש.