לפני כשבוע, נחשף מאיר אוחנה לעוד מקרה טרגי של חרם חברתי שהסתיים באובדן כואב.

הרשת געשה, והלב - כך לדבריו - נשבר. הוא לא יכול היה להישאר אדיש, ויצא מיד לכתיבת שיר שיבטא את הכאב והמסר, תוך שימוש בכלי כתיבה מבוססי בינה מלאכותית.

תוך זמן קצר נולד השיר "לא עוד חרם", בליווי סקיצה ראשונית. באותו יום צפה אוחנה בסרטון של היוצר החברתי מאור גמליאל, ובו נראית ילדה בודדה ביום הולדתה בקניון, עד שקבוצת בנות זרות נחלצה לשמח אותה. "אמרתי לעצמי: אני חייב לשלוח לו את השיר הזה", סיפר לערוץ 7.

גמליאל התרגש מהשיר וענה מיד, "מאיר, עושים את זה". ביום שני האחרון נכנס גמליאל לאולפן, ובתוך שעתיים הוקלט ביצוע חי ומרגש במיוחד - הפעם לא על ידי מכונה, אלא בקול אנושי חם.

הדרך לפרסום לא הייתה פשוטה. תקלות טכניות ועיכובים ליוו את הדרך, אך אוחנה ראה בכך סימן חיובי. "כשמנסים לעשות משהו טוב באמת - יצר הרע עובד שעות נוספות", אמר. ההשקה הרשמית התרחשה היום (יום חמישי), בליווי תחושת שליחות ורצון לשינוי.

"המסר המרכזי זועק מתוך המילים", הוא מציין, "ובמיוחד מהמשפט שמסכם עבורי הכל: 'כי ילד שנופל זו חברה שנשברת'". אוחנה מוסיף, "אנחנו מוציאים את השיר הזה בתקווה שלא נצטרך אותו, אבל מתוך הבנה שהכרה בבעיה היא 50% מהפתרון".