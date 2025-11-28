בזמן שעם ישראל מתמודד עם אתגרי המלחמה, חושפים האחים איתן ונווה פלדמן שיר חדש - "השקיפה", המתבסס על פסוקים מן התורה ונכתב מתוך תחושת שותפות עם רוח ההקרבה הלאומית.

השיר, אשר שכב במגירה במשך למעלה משנה, קיבל לחן רק לאחרונה, בעקבות ההתרחשויות הלאומיות והתחושה שהמסירות וההתמסרות למען הכלל נוכחות בעוצמה ברחבי הארץ. "זה היה מתבקש", מספר איתן, "הרגשנו כמו כולם איך הרוח של הקרבה והתמסרות למען האומה ומצוות ה', שהופיעה אצל יצחק אבינו, תבועה בנוער, באמהות, במתנדבים ובפרט כמובן בחיילים".

את מילות הפזמון לקחו האחים מתוך התפילה שמופיעה בפרשת כי תבוא, הנאמרת עם נתינת המעשר: "השקיפה ממעון קודשך מן השמים, וברך את עמך ישראל". נווה מוסיף, "זה התחבר לנו כי ראינו שגם שם, הבקשה מה' בנויה על השותפות, קיום המצוות והקרבת חלק אישי".

כמו בשירם הראשון "שיר ליום השבת", גם את הפקת השיר הנוכחי הוביל האמן והמפיק אביאל סולטן. באמצעותו, ניסו האחים לדייק את הלחן כך שיהיה עמוק, עדין ופשוט. הם מתארים כיצד במהלך העבודה על השיר שמו דגש על שילוב בין רמה מוזיקלית גבוהה לבין הרוך הנדרש בעת הלחנת תפילה.