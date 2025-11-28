בפרשת השבוע התורה מאריכה מאד בתאור השיטות בהן נקט יעקב כדי להגדיל את שכרו מלבן.

יעקב עובד קשה מאד בבית לבן וכאשר הוא סוגר "עיסקה" עם לבן על משכורותו התורה מספר בצורה מפורטת שהוא לקח מקלות מעצים שונים וקילף בהם ושם אותם בשוקת שמנו שותות הכבשות מים, וכך הרחיב את היכולת שלו לקבל צאן נקוד כשכר.

פירוט זה נראה מיותר, במיוחד כשאנו יודעים עד כמה התורה "חוסכת" במילים גם בנושאים הלכתיים מרכזיים. בשבוע שעבר למדתי, להבין היטב את מטרת התיאור המפורט של התורה.

בשבוע שעבר השתתפתי בקבוצת רבנים מרבני "הארץ הטובה" שערכנו סיור בקהילות שונות בארה"ב. אנו היינו רבנים מהציונות הדתית בעיקר בוגרי "מרכז הרב". אחד המפגשים המיוחדים היו עם אחד מגדולי ראשי הישיבות בארה"ב. רב חרדי שידוע בדעותיו הקיצוניות מאד.

הרב קיבל אותנו בכבוד גדול למרות הבדלי ההשקפה בינינו, והשיחה הייתה מאד מכובדת ולבבית. זה אחד המאפיינים את התרבות האמריקאית , שיש כבוד וסובלנות גם כאשר יש חילוקי דעות, הלואי עלינו, בארץ.

השיחה עסקה בנושאים "אקטואליים" בישראל : גיוס חרדים. הרב "הסביר" לנו שמטרת השרות בצה"ל היא להפוך את כולם לחילוניים, אין כל אפשרות לשרת בצבא ולהישאר שומרי תורה ומצוות ולכן ברור שאי אפשר להתגייס לצבא. שזה מתחבר אם המטרה המקורית של התנועה הציונית להפוך את כולם לחילוניים. ועל כך יוכיחו כל ההפגנות בשנים האחרונות בקפלן בתל אביב. אנחנו

ישבנו שם בשקט ובנימוס וכמעט התפוצצנו, עד שקם אחד הרבנים וסיפר על ישיבת ההסדר שלו על השילוב של לימוד תורה ושירות בצבא, ואז אמר שאנו, הרבנים במשלחת, שרתנו בצבא וילדינו משרתים והכול מתוך לימוד תורה.

ראינו איך הרב היה בסוג של הלם, הוא כנראה לא שמע דברים כאלה, בוודאי לא מפי רבנים. השיחה הסתיימה בסיכום שהוא אמר: "אתם צודקים וגם אני צודק", אמירה אמריקאית אופיינית, שממנה אפשר ללמוד על פתיחות וסובלנות לדעות מגוונות.

אני לקחתי מפגישה זו לעצמי לקח חשוב: אנחנו תמיד יודעים להביע עמדה בכל נושא. אנחנו כותבים ברשתות את דעתנו ומגיבים לכל אירוע בביטחון מוחלט, למרות שתמיד, תמיד, אין לנו מידע שלם ומוחלט על העובדות . כך אפשר להגיע לטעויות איומות.

אם התורה לא היתה מספרת לנו על השיטות שנקט יעקב כדי להשיג צאן נקודות וצבעונית, היינו טועים לחשוב שיעקב רימה את לבן. אם היינו יודעים רק שיעקב הפריד בין הצאן שלו לצאן לבן ובעדר שלו יש רק כבשים לבנות ובכל זאת יצאו מהן כבשים צבעוניות ונקודות היינו מאמינים שיעקב רימה. הבנים של לבן טענו שיעקב רימה את לבן והשיג את הכבשים הצבעוניות בערמה, אנחנו היינו מאמינים להם, אם לא היינו יודעים מה באמת עשה יעקב. סיפרה התורה בפרוטרוט מה עשה באמת יעקב ולימדה אותנו שאם אנחנו לא יודעים בוודאות את כל העובדות אסור לנו להסיק מסקנות.