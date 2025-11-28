נתוני חברת שבא מצביעים על כך שיום המבצעים השנתי Black Friday התנהל עם הוצאות גבוהות בסך כולל של למעלה מ-989.42 מיליון ש"ח בין השעות 8:00 עד 14:00.

מדובר על עלייה של 21% בהיקף ההוצאות של הציבור הישראלי לעומת Black Friday אשתקד שנערך ב-29 בנובמבר 2024 ובמהלך שעות אלו נרשמו הוצאות בסך כולל של 817.39 מיליון ש"ח. גם נתוני Black Friday ב-2023 (548.93 מיליון ש"ח) וב-2022 (695.94 מיליון ש"ח) היו נמוכים משמעותית.

ההוצאות היום אף גבוהות מאלו שנרשמו בערב ראש השנה האחרון, ב-22 בספטמבר 2025, היקף הרכישות בשעות 8:00 עד 14:00 הגיע לסכום כולל של 978.68 מיליון ש"ח.

הדקה העמוסה הבוקר היתה 12:56 עם למעלה מ-20,000 עסקאות בדקה בסכום כולל של יותר מ-4.54 מיליון ש"ח.