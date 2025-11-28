מפקד חיל האוויר החמישי אלוף במיל' דן טולקובסקי הלך לעולמו בגיל 104.

טולקובסקי היה מפקד חיל האוויר החמישי, ולאחר סיום שירותו עבר לעסקים. הוא שימש בין היתר כמנכ"ל חברת "השקעות דיסקונט", ונחשב לאחד מהאבות המייסדים של תעשיית ההייטק בארץ.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו "אלוף דן טולקובסקי הלך מעימנו היום בגיל 104. דן הוא מאחרוני מפקדי צה"ל מתקופת מבצע קדש-מערכת סיני", כתב.

"‏התרגשתי לבקר אותו בביתו יחד עם מפקד חיל-האוויר אלוף תומר בר, שבועות אחדים לפני פרוץ המלחמה, ולהעניק לו את עיטור הנשיא על תרומתו הייחודית למדינת ישראל.

‏לאורך הקריירה הצבאית המרשימה שלו, שהחלה כטייס קרב בחיל-האוויר הבריטי במלחמת העולם השנייה, ושיאה כמפקדו החמישי של חיל האוויר הישראלי ובהמשך בשורת תפקידים בתחום הבטחון, מילא טולקובסקי תפקיד חשוב בבניין כוחה של המדינה הצעירה בשנותיה הראשונות.

‏גם לאחר שפשט את מדיו, המשיך עשרות שנים בפועלו למען המדינה ועתידה. הוא נמנה עם מייסדיו של ההייטק הישראלי, תוך שהוא תורם לביסוסה של ישראל כמוקד של חדשנות מדעית וטכנולוגית ועוצמתה הכלכלית.

‏אנו נפרדים היום מדמות בולטת שעמדה לצד ערש המדינה בעת הולדתה, נצר למשפחת מייסדי תל אביב, קצין וג'נטלמן אמיתי. תנחומיי למשפחתו של דן טולקובסקי ואוהביו. ‏יהי זכרו ברוך".