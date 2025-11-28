במהלך החודש וחצי האחרונים, ביצעו לוחמי יחידת 636 חמישה סיכולים מדויקים של מחבלים שיידו מטענים ובקבוקי תבערה, בהובלת חטיבת בנימין.

הסיכולים התרחשו במספר מוקדים בגזרת החטיבה, ביניהם דיר ג'ריר, סילוואד, כפר מאלכ, ביר נבאללה ואזורים נוספים. לאחר כל סיכול בוצע תחקיר מבצעי מעמיק, לצורך הפקת לקחים ושיפור מוכנות היחידה לפעילויות הבאות. מעמד רשמי לציון ההצלחות נערך היום, בנוכחות מפקדים מהיחידה ומהחטיבה.

קצין האג"ם של יחידת 636, סרן ש', ציין את שיתוף הפעולה עם החטיבה כדוחף מרכזי להצלחות, ואמר, "אנחנו כיחידה שמחים להגיע ולפעול תחת חטיבת בנימין משום שמדובר בחטיבה התקפית שדוחפת קדימה לעוד ועוד סיכולים של פיגועים למען הגנה על האזרחים, נמשיך להגיע ולעבוד בשיתוף פעולה במרחב מתוך תחושת שליחות".

מפקד חטיבת בנימין, אל"ם ע', הדגיש את חשיבות העשייה המבצעית המתמשכת בשטח ואת השותפות עם כוחות נוספים בגזרה. בדבריו אמר, "אנחנו מציינים תקופה של עשייה משמעותית בגזרת חטיבת בנימין, בשותפות עם יחידה 636. העבודה הרציפה והמקצועית יחד עם סיוע של כלל השותפים לחטיבה, הניבה תוצאות מבצעיות מוצלחות של פגיעה בחמישה מחבלים שתכננו לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון. נמשיך בעשייה הזו במקצועיות, בחדות ובערכיות, למניעת ניסיונות פגיעה של האויב".