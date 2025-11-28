ההיתקלות ומעצר המחבלים דובר צה"ל גורמים בכירים בצה"ל בודקים היום (שישי) אפשרות לדלף של מידע רגיש באוגדה 210 לקראת מבצע המעצר בבית ג'ן בשטח הסורי. כך דיווח הכתב הצבאי אמיר בוחבוט. לדברי גורמים בפיקוד הצפון הפעולה הייתה אמורה לצאת לפועל בשבוע שעבר אך נדחתה ברגע האחרון בגלל ביקור בכירים בגזרה. לפנות בוקר נפצעו שני קצינים לוחמים ולוחם במילואים באורח קשה, לוחם נוסף במילואים נפצע באורח בינוני וקצין ולוחם במילואים נפצעו באורח קל. הכוחות הופתעו בסוריה במארב הירי וכתוצאה מכך נאלצו לנטוש ג'יפ צבאי מסוג האמר בלב השטח הסורי. לאחר מכן אותר הג'יפ והותקף על ידי חיל האוויר.

