בגרמניה אמורה הייתה להתקיים מכירה פומבית של פריטים מהשואה. בעקבות מחאה ציבורית בוטלה המכירה, ומשלחת מטעם עמותת "יד עזר לחבר" יצאה לגרמניה כדי לרכוש את הפריטים ולהעבירם למוזיאון השואה בחיפה.

יו"ר העמותה, שמעון סבג, מספר לערוץ 7 על הרכישה ועל ההסכם שחתם עם בית המכירות להקפאת המכירה, כדי לאפשר לו לרכוש את כלל המוצגים בתוך פרק זמן של עשרה ימים. "כששמענו שאמורה להיות מכירה פומבית של פריטי יהודים מהשואה התרעמנו, ארגנו מחאה פומבית יחד עם יהודים מגרמניה, והמכירה בוטלה", מספר סבג.

ביום חמישי האחרון הוא חזר מגרמניה, שם עלה בידו לרכוש פריטים. על כמה מהם, חלקם קשים להכלה, הוא מספר ומציין מסמכים שבהם ציינו הנאצים בפירוט מדויק, עד רמת השמות של כל יהודי ויהודי, מי נכנס לתאי הגזים, באיזה יום ובאיזו שעה. טלאים צהובים וטלאים צהובים-שחורים שאותם נאלצו לענוד יהודים שהואשמו גם בפעילות פוליטית, מה שחייב תשומת לב מיוחדת מצדם של הנאצים. כמו כן רכש סבג מכתבי שחרור של מי שהשתחררו בסוף המלחמה, תעודת פטירה ומכתבים שבהם ילדים מהשואה כתבו לבני משפחותיהם על גורלם של יקיריהם שנרצחו בידי הנאצים. בנוסף איתר סבג עיתונים משנות השואה שבהם נראות קריקטורות המציגות יהודים עם אף ארוך כמקור כל הבעיות בעולם.

"זו מכירה פומבית שהיא סחר בדם יהודי. כשרואים טלאי צהוב המשמעות היא שהוא היה על יהודי שעל דמו הולכים למכור, וכך גם מכתב שיהודי שלח באופן אישי", אומר סבג. הוא מספר כי בתצוגה של הפריטים בפני ניצולי שואה השוהים בבית החסד שבניהולו, זיהתה אחת מניצולות השואה את תעודת הפטירה של אמה באושוויץ, וזאת לאחר שבמשך עשרות שנים לא ידעה מה עלה בגורלה. אירוע זה מעניק להצלת המסמכים והפריטים ערך מוסף: מעבר להשבתם לידיים יהודיות, ייתכן שהבאתם לישראל תאפשר סגירת מעגל עבור ניצולי שואה החיים כיום בארץ.

"יש שם כמות אדירה של פריטים שקשה להשיג אותם, ואנחנו צריכים שהם יהיו מוצגים עבור הדור העתיד כדי להסביר את השואה בתצורה פרטנית ואותנטית עם החותמות של הקצינים הנאצים שהורו להרוג כך וכך יהודים", הוא אומר.

בהמשך הוא מספר כי המחיר ההתחלתי שדרש בית המכירות עבור כלל הפריטים היה 180 אלף יורו, כאשר המחיר לפריט בודד נע בין 300 יורו ל-1000 יורו. ברשותו היה רק חלק מהסכום, ולכן רכש קרוב למאתיים פריטים וחתם על חוזה שלפיו בתוך עשרה ימים ישלים את הסכום, ועד אז לא יימכרו הפריטים לאחרים. כעת, הוא אומר, חסרים לו עדיין שבעים אלף יורו להשלמת העסקה.

עוד מספר סבג כי "שר החוץ של פולין נוזף במנכ"ל בית המכירות על שהוא מכר את זה לישראל ולא למוזיאון באושוויץ". לכך הוא מוסיף ומזכיר כי "ידם של הפולנים לא הייתה נקייה. רובם היו שותפים להרג ההמוני של היהודים. חשוב שהדברים יישארו אך ורק בישראל". החשש הוא שאם תחלוף התקופה שנקבעה בהסכם עם בית המכירות, ינסו גורמים פולניים להיכנס למו"מ ולרכוש את הפריטים שנותרו בגרמניה.

לשאלתנו בדבר "יד ושם" והעובדה שהמוסד הממלכתי אינו בתמונת האירוע, אומר סבג כי אמנם מדובר במוסד בעל תקציבי עתק, שבהינף אצבע יכול לרכוש את כלל המוצגים, אך הוא אינו עוסק בכך ומתכוון להעביר את המוצגים למוזיאון השואה בחיפה.

עוד הוא מדגיש כי מאחורי המהלך כולו עומדים ניצולי השואה שנחשפו לכוונה לקיים מכירה פומבית, נזעקו ו"אמרו לי, שמעון, אסור שזה יקרה. הבטחתי להם שזה לא יקרה, ארגנתי הפגנה וטסתי בצורה מהירה, ולאחר שבוע רכשנו חלק מהדברים ואם תהיה לנו סיעתא דשמיא נצליח לרכוש גם את השאר".