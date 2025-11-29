הרב שמואל בצלאל, ראש ישיבת פורת יוסף וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, קיבל השבוע במעונו תלמיד ישיבת 'אמרי משה' בבני ברק שבראשות הרב אמנון סבאג.

הבחור, שנעצר על ידי המשטרה הצבאית ושוחרר לאחר מאמצים מרובים, התקבל בחמימות וזכה למילות חיזוק מהרב בצלאל, שהתייחס אליו כאל "עצור עולם התורה", והביע את הערכתו למסירותו לתורה למרות הקשיים.

במהלך הביקור אמר ראש הישיבה, "כבר קבעו חז"ל, כי כל המקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. על כן אל ירא לבכם ואל תחתו מפניהם". הוא הדגיש כי רדיפת בני התורה לא תצלח, ואמר, "שום דבר לא יעצור את קול התורה".

עוד הוסיף, "כל כלי יוצר עלייך לא יצלח - הם לעולם לא יצליחו לפגוע בבני הישיבות ובאברכי הכוללים בשום אופן".