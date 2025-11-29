גורם ביטחוני בעזה מוסר כי מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס "ראדע" הצליח לסכל ניסיון לחטוף אחד הלוחמים של הארגון הרצחני.

בהודעה שפרסם ציין מנגנון ביטחון הפנים כי קבוצת שכירי חרב הפועלת מטעם ישראל היא זו שביצעה את ניסיון החטיפה. עוד נמסר כי במארב שטמנו פעילי חמאס נתפס כלי הרכב שנעשה בו שימוש בניסיון החטיפה, וכן הציוד הצבאי שהיה ברשות חברי החוליה.

מנגנון ביטחון הפנים של חמאס הדגיש כי הארגון נחוש לרדוף את "שכירי החרב של הכיבוש ולפרק את הרשתות שלהם", וקרא לציבור לעדכן על כל פעילות חשודה הקשורה לישראל.

לפני מספר ימים טענה צעירה פלסטינית כי היא נחטפה בידי קבוצתו של יאסר אבו שבאב, אשר לטענתה העבירה אותה לידי ישראל כדי להשתמש בה להפעלת לחץ על אביה העצור בישראל. כמו כן דווח כי קבוצת יאסר אבו שבאב עומדת מאחורי הסגרתם של פעילי חמאס ברפיח והעברתם לידי צה"ל. בשבוע שעבר ערך יאסר אבו שבאב תדרוך לכוחותיו ברפיח והודיע להם על תוכניתו לפעול לסילוק גורמי הטרור מהאזור.