איציק גואילי, אביו של רס"ל רן גואילי - לוחם היס"ם שנחטף ב-7 באוקטובר - נאם הערב (מוצ"ש) בכיכר החטופים בתל אביב.

בפתח דבריו שיבח את פעילותם של שוטרי משטרת ישראל ומג"ב באותו יום: "בבוקר שבעה באוקטובר, שוטרי ושוטרות משטרת ישראל ו-מג"ב, פעלו בחירוף הנפש להגן על תושבי הדרום ועל משתתפי פסטיבל הנובה. בגבורה ונחישות תחת אש, מעטים מול רבים, הם שימשו מגן אנושי, חילצו בני ערובה, מנעו חטיפות נוספים, חתרו למגע מול המוני מחבלים, והצליחו למנוע את התפשטות מסע הרצח ללב המדינה".

הוא הדגיש כי באותו יום נפלו 58 שוטרים ולוחמי מג"ב, בהם בנו, רן גואילי: "באותה שבת, רני וחבריו לא עצרו לבדוק מה המוצא שלך ומאיפה אתה, הם הגנו במסירות נפש על כל מי שהיה זקוק לעזרה. הם לחמו כתף אל כתף, מתוך ערבות הדדית ואחדות. זאת היתה הרוח שלהם וזאת המורשת שהם משאירים לנו - ביחד, כי זה הכוח שלנו וזה היופי שבנו".

בהמשך דבריו פנה גואילי למתווכות ולמקבלי ההחלטות: "הגיע הזמן להחזיר את סוטתיסאק ואת רני ולסגור מעגל. אז בעזרתכם, אני פונה מכאן למתווכות להבהיר בכל דרך אפשרית - אין שלב הבא, ואין 'היום שאחרי בעזה', לפני שְרן מגן עלומים חוזר הביתה. חמאס אומרים שהם מחפשים, אבל אנחנו לא רואים התקדמות. הם משחקים ומהתלים בנו וזה חייב להיפסק, עכשיו".

בסיום נאומו הוסיף: "הלוואי שרני היה יכול לעמוד כאן במקומי ולראות אתכם. אני מרגיש אותו, הוא נוכח, בכל רגע ורגע, ממלא את הלב והמחשבות באהבה וגעגוע. בשמו, אני מבקש לחבק ולהודות לכל אחד ואחת מכם שבחרו להגיע לכאן גם הערב ולעמוד לצידנו כל הזמן הזה, זה לא מובן מאליו. רני הוא הבן שלי והילד של כולנו. עם ישראל חי וקיים ומנצח".