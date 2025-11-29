שרת החוץ של אירלנד הלן מקנטי קראה שלא להסיר את שמו של הנשיא השישי חיים הרצוג מהפארק בבירה דבלין.

"חיים הרצוג גדל בדבלין. הוא היה לימים נשיא ישראל ובנו מכהן כיום בתפקיד זה. אביו היה הרב הראשי של אירלנד שנים רבות. הוא דמות חשובה עבור רבים, במיוחד לחברי הקהילה היהודית במדינה".

לדבריה, "הממשלה ביקרה בגלוי את המדיניות והפעולות של ממשלת ישראל בעזה ובגדה המערבית, ובצדק. שינוי שם של פארק בדבלין והסרת שמו של גבר יהודי אירי - אינו קשור לכך ואין לו מקום".

מועצת העיר דבלין, בירת אירלנד, אישרה השבוע את ההחלטה להסיר את שמו של הנשיא השישי של מדינת ישראל חיים הרצוג מפארק שנושא את שמו בשכונת ראטגאר. ההחלטה התקבלה על רקע לחץ של גורמים פרו-פלסטיניים, ועוררה סערה בקהילה היהודית במדינה.

מבית הנשיא נמסר כי "אנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים מאירלנד, בנוגע לכוונה לפגוע במורשתו של הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג ז"ל, ובסמלים המבטאים את הקשר ההיסטורי בין הציבור האירי לבין העם היהודי.

"מעבר להיותו של חיים הרצוג ז"ל מנהיג ישראלי, הוא היה מגיבורי המערכה לשחרור אירופה מהנאצים, ואישיות שהקדישה את חייה לביסוס ערכי החירות, הסובלנות והחתירה לשלום. אביו, הרב אייזיק הרצוג כיהן כרב הראשי הראשון של אירלנד החופשית, והשאיר חותם משמעותי בחיי האומה האירית. קריאת הפארק על שמו לפני כשלושה עשורים ביטאה את ההוקרה למורשתו ואת הידידות העמוקה בין העם האירי לעם היהודי, שלצערנו התקלקלה בשנים האחרונות".

בבית הנשיא הוסיפו כי "מחיקת שמו של הרצוג ז"ל, אם אכן תתממש, תהיה צעד מצער ומביש. אנו מצפים שמורשתו של מי שעמד בחזית המאבק באנטישמיות ובעריצות תזכה לכבוד הראוי גם כיום".