מודיעין עילית צילום: Yaakov Naumi/Flash90

ילדה בת 12 ממודיעין עילית נפטרה בשבת בבית החולים שיבא מחיידק אלים ודלקת ריאות. הפטירה גרמה להלם בעיר, במיוחד נוכח העובדה שמדובר במקרה השני תוך שבוע. אפרת אסתר מאירסדורף, תושבת שכונת חזון דוד ותלמידת בית הספר בית יעקב אבי עזרי, הייתה מאושפזת תקופה ממושכת. במהלך השבת חלה החמרה במצבה והרופאים נאלצו לקבוע את מותה. מנהלת בית הספר, הגב' גוטליב, השאירה הודעה בקו של בית הספר וציינה כי הפטירה נגרמה בעקבות חיידק אלים. ביום שני שעבר נפטרה ילדה נוספת, רעכיל היגר בת 11 מברכפלד. היא התמוטטה באופן פתאומי לאחר שחלתה בשפעת, פונתה לבית החולים ולאחר מאמצים רבים נקבע מותה. הלוויתה של אפרת אסתר תתקיים הלילה ותצא מביתה ברחוב חזון דוד 23 בעיר בדרכה לבית העלמין באלעד שם תיטמן.