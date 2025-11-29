תושבי קדומים חגגו בסוף השבוע יחד עם משפחת פרי את חיסולו של המחבל שרצח את גדעון פרי הי"ד.

ראש המועצה עוזאל ותיק השתתף באירוע וסיפר כי שוחח קודם לכן עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, והודה לו ולכוחות הביטחון על החיסול. לדבריו, "השר ביקש שאומר למשפחה שהוא לא שכח את גדעון והעלה את החשיבות שבחיסול הרוצח שלו בכל הערכת מצב הקשורה ליהודה ושומרון".

ותיק הוסיף כי "הפעילות של הצבא ושל השב"כ בתקופה האחרונה ובאירוע הספציפי הן חשובות מאוד ומשפיעות, והיכולות שמתגלות הן כמעט דמיוניות".

לדבריו, שיפור המצב הביטחוני ביהודה ושומרון נובע מהעבודה הרציפה של צה"ל ושב"כ. "שיפור התודעה לפעולה בכל זמן ובכל מקום הוא תוצאה של עבודה קשה של גורמים רבים, בהם אלוף הפיקוד אבי בלוט, מפקד האוגדה תא"ל קובי הלר, המח"טים בשומרון, מנשה ואפרים, השב"כ ושאר גורמי הביטחון".

האירוע נערך באווירה חמה ומרגשת, כשתושבי קדומים הביאו עוגות, סופגניות ומיני מאפים וחיבקו את משפחת פרי. ותיק תיאר, "דווקא עכשיו, לאחר העלייה לקבריהן של רחל כהן, עליזה רייז ואלעד וינקלשטיין במלאת 11 חודשים לרציחתם, היה משהו מנחם במילוי הצורך הבסיסי בשמחה פשוטה וכנה".