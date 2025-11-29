איגוד ישיבות ההסדר החרדיות מזהיר: חוק הגיוס שמקדמת ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ בועז ביסמוט, עלול להביא לקריסת המודל שמגייס חרדים לשירות קרבי, טכנולוגי וביטחוני בצה"ל.

במכתב רשמי שהועבר לוועדה, נכתב כי 14 ישיבות ההסדר החרדיות, המונות כיום כ-1,000 תלמידים, צפויות להיפגע פגיעה אנושה מהסעיפים הקיימים בנוסח החוק. "מדובר בתקלה לא רק מנהלית אלא ערכית ומקצועית, שעלולה להביא לחיסול מידי של המפעל החשוב הזה", התריעו ראשי האיגוד.

לדברי האיגוד, החוק בנוסחו הנוכחי כולל סעיף בעייתי במיוחד, המחייב את הלומד החרדי ללמוד אך ורק לימודי תורה - ובכך שולל את האפשרות לשלב במסגרת השירות גם לימודים מקצועיים או טכנולוגיים. "זוהי כפייה מסוכנת שאינה קיימת בישיבות הסדר ציוניות", נאמר בפנייה והודגש כי דווקא ישיבות ההסדר החרדיות שמגייסות בפועל אלפים לצה"ל - נענשות.

עוד הדגישו ראשי הישיבות כי במידה ולא יוכנס תיקון לחוק, "תיעצר תנופה קריטית של גיוס חרדים במסלולים ייעודיים, ייסגרו מוסדות קיימים, וייווצר מסר מרתיע לכל צעיר חרדי השוקל לשלב תורה עם שירות ומשמעות".

למכתב צורף נוסח משפטי מוצע שיסדיר הכרה מלאה בישיבות ההסדר החרדיות, ויאפשר להן לפעול כחוק תוך שילוב לימודים תורניים עם מסלולי שירות - כולל אפשרות ללימודי תעודה והנדסאות, כפי שמקובל במסלולים מקבילים בציונות הדתית.