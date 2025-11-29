אין כמו בבית. האחת לא הפסידה כבר שישה משחקים רצופים, האחרת לא הפסידה על כר הדשא בביתה העונה.

הפועל תל אביב ובני סכנין נפגשו הערב (מוצאי שבת) למשחק ביניהן במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל שבכדורגל וסיימו אותו עם ניצחון ביתי של האדומים מת"א.

למעשה, הייתה זו הפעם השלישית שהשתיים נפגשות במסגרת המחזור ה-11, כאשר גם בשתי הפעמים הקודמות זה נגמר עם ניצחון של התל אביבים על הקבוצה מהמגזר הערבי.

אחרי מחצית ראשונה רעה של שתי הקבוצות שהסתיימה ללא שערים, הגיע כוכב האדומים מת"א סתיו טוריאל ובבעיטה אדירה בכדור חופשי העלה את קבוצתו ליתרון בדקה ה-53. לא עברו 7 דקות ושחקן הרכש החדש לויזו כבש את השני של הפועל והראשון שלו במדים האדומים.

זה נגמר עם 0:2 לזכות התל אביבים שעולים זמנית אל המקום הרביעי בטבלת ליגת העל בכדורגל, כשלמעט משחק הדרבי התל אביבי שפוצץ ונקבע הפסד טכני, האדומים עם 21 ניצחונות ותיקו בודד כמארחים מאז מונה אליניב ברדה למאמנם בעונה שעברה.

במשחק נוסף מוקדם יותר הערב, ניצחה הפועל באר שבע את הפועל חיפה בתוצאה 3:4 בזכות שלושער של מלך השערים דן ביטון ושמרה על הפער במקום הראשון.