הפעם האחרונה בה מכבי חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה באצטדיונה הביתי, היה לפני 17 שנים כשפתח תקווה עוד אירחה באצטדיון 'האורווה'.

היה זה במסגרת המחזור ה-11 של אותה עונה וחיפה הביסה בתוצאה 4:1.

מאז עברו הרבה שנים וגם שתי הקבוצות השתנו רבות - אך התוצאה בכל השנים נותרה כשהייתה, מכבי חיפה לא מצליחה לנצח את הפועל פתח תקווה.

הערב (מוצאי שבת) קיוותה חיפה לחזור מפגרת הנבחרות הארוכה ברגל ימין ולצאת לדרך חדשה עם המאמן השב הביתה ברק בכר.

אך גם המאמן המוערך והמעוטר וגם הפגרה הארוכה לא שינו דבר - חיפה קבוצה חלשה שלא מצליחה לכבוש, בטח כאשר החלוץ הפורה ביותר שלה, סטיוארט הורחק בכרטיס אדום מוקדם בדקה ה-32 לאחר עבירה גסה.

למעשה, דווקא העולה החדשה המארחת מפתח תקווה הייתה קרובה וראויה לניצחון אך זו נעצרה במשקוף ולא הצליחה לפרוץ את ההגנה של חיפה שחיכתה רק לשריקת הסיום.

הירוקים מהכרמל משווים את הרצף העגום מתחילת עונת 1987/88, כשהם ללא ניצחון בשמונת משחקי הליגה האחרונים, עם ארבע תוצאות תיקו רצופות וכל ששת משחקי החוץ שלהם העונה לא הוכרעו בכלל. ככה נראית עונה שתסתיים מוקדם.

במשחק נוסף הערב במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל שבכדורגל, ניצחה עירוני טבריה את בני ריינה בדרבי הצפון בתוצאה 3:1 והעמיקה עבורה את הצרות כשריינה הרחק במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד, ואילו הפועל ירושלים צברה סוף כל סוף ניצחון ליגה ראשון העונה עם 2:1.