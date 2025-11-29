קבוצת האקרים איראנית בשם Handala (חנדלה), טוענת כי הצליחה לפרוץ לרכבו של "מדען גרעין ישראלי בכיר", חשפה את שמו, והשאירה בתוכו זר פרחים.

נרמז כי האדם בשם י קשור לחיסולו של מדען הגרעין מוחסן פחריזאדה.

בפוסט שפורסם בערוצי הטלגרם וחשבון ה-X של הקבוצה, נאמר "אתמול קיבלת את הזר שלנו. חפץ לא מזיק במבט ראשון. אבל שמת לב למשקל שלו, נכון? הרגשת את הנוכחות מאחוריו, את הידיים שנשאו אותו, את צעדי הרגליים שנעלמו רגע לפני שפתחת את הדלת. תגיד לנו, ד"ר .... מה שלום הרכב שלך?".

במקביל פרסמו ההאקרים רשימה של שמות ומספרי טלפונים, שלטענתם שייכים לאנשי 8200. גורמי ביטחון בישראל טרם התייחסו לפרסום.