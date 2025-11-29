הרב יוני וידר, רבה הראשי של אירלנד, הגיב להחלטת עיריית דבלין למחוק את שמו של הנשיא השישי חיים הרצוג מפארק בעיר ולשנות את השם לנרטיב פלסטיני.

"פארק הרצוג הוא יותר משם על שלט", אמר הרב וידר. "עבור אלו המתגוררים בקרבת מקום, ובמיוחד עבור המשפחות היהודיות ובתי הספר היהודיים השכנים, זהו מקום מלא זיכרון, ותזכורת חשובה לכך שלקהילה שלנו יש שורשים עמוקים בדבלין".

לדבריו, "חיים הרצוג עוצב על ידי העיר הזו, והוא אהב אותה בחזרה. גם תושבי דבלין אהבו אותו - לא רק חברו מילדות, הנשיא קרוּל או'דלה, אלא כל מי שראה בו ילד מקומי שהפך לראש מדינה אך מעולם לא איבד את קשרו לאירלנד. כאשר חזר לכאן כנשיא ישראל, הוא התקבל בחום. המדינה התגאתה מאוד בעובדה שהוא היה ראש המדינה היחיד שביקר ודיבר אירית שוטפת".

הרב וידר הוסיף: "אביו, הרב יצחק הרצוג, כיהן כרב הראשי הראשון של אירלנד, וגילם את הקשר בין הזהות האירית והיהודית. כחבר קרוב של איימון דה ואלירה ותומך נלהב בלאומנות האירית, הוא נודע בחיבה כ-'Sinn Féin Rabbi'".

לדבריו, "כאשר הפארק נקרא על שם חיים הרצוג בשנת 1995, זו הייתה הכרה לא רק באדם אחד, אלא בפרק בהיסטוריה משותפת. היסטוריה זו לא השתנתה, ואי אפשר לבטלה באמצעות הצעות או הצבעות. הסרת שם זה תהיה מחיקת פיסה מרכזית בהיסטוריה היהודית-אירית, ותשלח מסר כואב של בידוד לקהילה הקטנה שלנו".

בסיום הוסיף: "הסיפור היהודי באירלנד ראוי להישמר, לא לטייח או למחוק".