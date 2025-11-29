החקירות של קציני יחידת המסתערבים, שהיו מעורבים בתקרית הירי בג'נין בימים האחרונים, נחשפו הערב בחדשות 13.

על פי הדיווח, הלוחמים פעלו נגד שני מחבלי ג'יהאד איסלאמי שנחשדו בהחזקה של מטעני חבלה ונשק. הם מתארים כי במהלך האירוע הבחינו בתנועות מחשידות של החשודים, "הם כל הזמן הורידו ידיים, ועשו תנועות של הכנסת יד לכיס".

הלוחמים סיפרו כי האירוע התרחש תחת לחץ מבצעי כבד, בין היתר בשל הדיווחים המודיעיניים על מסוכנותם של המחבלים. אחד הלוחמים ציין כי הבעיטה שתועדה ניתנה לאחר דרישה לחשוף את פלג הגוף העליון של אחד המחבלים. לדבריהם, הירי הראשוני בוצע לפלג גוף תחתון לאחר שאחד המחבלים לא נשמע להוראות.

במהלך החקירה במח"ש, שנערכה ביום שישי, התברר כי בניגוד לסברה המוקדמת הלוחמים לא נעצרו אלא שוחררו בתנאי הרחקה בלבד. החשד שבבדיקה הוא גרימת מוות, אולם על פי ההערכות שנמסרו להם, במערכת מבינים כי מדובר באירוע מורכב, והסבירות לכתב אישום חמור נמוכה.

הירי המסיבי אירע כאשר מפעיל באגר קרא ללוחמים כי אחד המחבלים נמלט מהזירה. באותו רגע, כך לדבריהם, הם היו בטוחים שמדובר בפיגוע מתפתח ופעלו בהתאם להערכת מצב זו.