ביקורת על מטה המשפחות: קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו שנרצח ונחטף על ידי עובד סוציאלי של אונר"א השתתף השבוע בכנס הוקרה למשפחות פורום תקווה, והתייחס לביקורת שהופנתה נגדו כאב לחלל חטוף ולטענות על הקשר שלו לראש הממשלה.

סמרנו קרא להקצות את המשאבים שמטה המשפחות מקצה להסעות לכיכר החטופים - אל חסימת הסיוע ההומיטרי. "הלוואי שכל המשאבים היו יוצאים נגד האויבים שלנו ולא נגד העם שלנו, ולא להחליש את הממשלה שלנו", אמר.

עוד העיד "הפיצו עלי שמועות בהתחלה שאני ביביסט. בחיי לא הצבעתי לביבי נתניהו, ואני גם לא מתכוון להצביע לו. אחרי זה הייתה גם שמועה שאני עובד במשרד שלו ומקושר ומקורב אליו".

"אחרי זה, הייתי מבקר את ההתנהלות הכספית המטורפת הזאת, כי אתם מוציאים כל מוצ"ש 50 עד 100 אוטובוסים לכיוון הכיכר, אז תוציאו את זה למחסום כרם שלום, ותחסמו את הסיוע ההומניטרי", הוסיף.