מחבל השליך הערב (מוצאי שבת) מוט ברזל לעבר מכונית ישראלית שנסעה בכביש 5 המרכזי, בין מחלף שער שומרון לצומת גיתי אבישר.

המוט ננעץ בשמשה הקדמית של הרכב, סמוך מאוד למושב הנהג - אך הנהגת שנסעה ברכב לא נפגעה פיזית.

היא פונתה ע"י צוות מד"א כשהיא מוגדרת נפגעת חרדה. כוחות צה"ל נכנסו לכפר הפלסטיני הסמוך, כדי לתפוס את המחבל. המצוד נמשך.

מירב, ניצולת הפיגוע, ממרכז הארץ, מסרה: "יצאנו מקדומים לכיוון פתח תקווה. 3 דקות לפני מחסום חוצה שומרון, שמענו בום. התקשרתי למוקד החירום, באותו רגע לא הבנתי מה קורה. הגענו למחסום ולשם הגיעו כוחות".

מירב הוסיפה: "האירוע התנהל מאוד מהר ובצורה מקצועית. מייד הגיעו כוחות ועזרו לנו. היינו 2 בנות וטרמפיסטית. אני מקווה שיתפסו את המחבל וכל מי ששותף לזה. מגיע לאנשים שגרים בשומרון להיות בטוחים".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן שוחח עם גורמי בטחון בכירים, קיבל תדרוך על האירוע ואמר: "הנהגת היא תושבת אחת הערים בגוש דן שבנס לא נפגעה פיזית".

"הרשות הפלסטינית היא אויב מר, העוסקת בהסתה, בהובלת טרור ובמימון טרור בין אם על ידי פעילים שלה המכונים "מנגנוני הבטחון" ואם עי החמאס והחזית העממית, המסכנת את קיומה של המדינה.

השומרון הוא חגורת המגן של המדינה. אנחנו מצפים לצעדים מהדהדים מול הכפר, כולל כתר, להטיל עוצר, לעבור בית בית. זה פיגוע שהסתיים בנס ללא נפגעים. אנחנו דורשים שיתייחסו אליו כפיגוע קשה. לא נקבל את חזרת הפיגועים לאזור".