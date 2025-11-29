ריקודים בישיבת מוריה צילום: באדיבות המצלם

בבית המדרש החדש של ישיבת מוריה בגבעת שבעת הרועים התקיימו בסוף השבוע חגיגות החנוכה הרשמית של המבנה החדש והכנסת ספר תורה.

האירוע נערך ביוזמת הישיבה לרגל השלמת בניית בית המדרש והבאת הספר החדש לקהילה הלומדת.

במהלך החגיגות התקיימה הכנסת ספר תורה בשירה ובריקודים בהשתתפות תלמידי הישיבה, רבנים ואורחים. לאחר מכן נמסרו שיעורי תורה מפי הרב אלחנן בן נון והרב מנחם מקובר, ובהמשך התקיימה הופעה של האומן אליה פרץ.

ראש הישיבה, הרב ארלה הראל, ציין בדבריו כי האירוע מבטא חיבור עמוק בין ההתיישבות ללימוד התורה. לדבריו, "חנוכת הבית משלבת בתוכה שמחה כפולה - חיזוק ההתיישבות והגדחת התורה והאדרתה. החווה מחזקת את הישיבה והישיבה מחזקת את החווה".

הרב אלחנן בן נון שיתף את דברי הרב מנחם אושפיזאי זצ"ל בעת ביקורו בשומרון בראשית ההתיישבות, ואמר, "בכל יישוב מוקמת ישיבה, זהו תיקון חטאה ההיסטורי של שומרון, התורה בונה את הארץ". לאחר סיום האירועים נערכה התוועדות ליל שישי עם ראש הישיבה.