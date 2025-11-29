הזמר עמיחי פלסר משיק את הסינגל הראשון מתוך אלבומו החדש "אהבת קדומים", שיכלול סדרת שירים שייצאו בזה אחר זה במהלך החודשים הקרובים.

השיר מבוצע בשיתוף מקהלת הישיבה לצעירים, בעיבוד מוזיקלי של אופיר סובול.

השיר הולחן בתוך ימי הלחימה הקשים, והוא מבטא תפילה עמוקה ותקווה לגאולה. פלסר אמר לערוץ 7, "זוכה להוציא שיר מהאלבום החדש אהבת קדומים. השיר הולחן בתוך המלחמה בצפייה גדולה לתחיית המתים, מתוך צעקה עמוקה של עם ישראל, צעקת הענווים, שנזכה במהרה לכל הימים אשר בן ישי חי יופיע בחסדים ורחמים מרובים".

בדברי ההסבר לשיר הוסיף פלסר, "בין אותם רגעים של כאב על גיבורי המלחמה, הקדושים העליונים שמסרו נפשם על קידוש ה', ובין אותם רגעים בהם קרן ישראל מתרוממת, צועקים ענווים, דורשי הדמים - זכור אהבת הקדמונים, תחייה המתים ותקרב הימים - הימים המוארים, מלאי החיים. הימים שאור חדש יופיע ממרומים, הימים אשר בן ישי חי - חי ומחייה עימו את כל הנבראים. לחיים חדשים, תחיית המתים".