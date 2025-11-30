ניצולת הפיגוע מדברת מתוך חדשות הבוקר עם ניב רסקין, קשת 12

"הרגשתי שמשהו הולך להתפוצץ. ראיתי ילד שזורק את המוט, והוא נכנס בזכוכית מקדימה. הכול התפוצץ", משחזרת מיטל עזריהו את רגעי הפיגוע שחוותה בכביש 5 סמוך לצומת גיתי אבישר.

מחבל השליך לעבר רכבה מוט ברזל, שפגע בשמשה הקדמית וננעץ סמוך למקום מושבה.

האירוע התרחש כאשר עזריהו חזרה מיישוב עינב שליד קדומים, בליווי בנות נוספות. "כשהייתי במשרד הביטחון אחרי מה שקרה, הם אמרו שתמיד בערבים הפלסטינים נוטים לזרוק בלילה כי הם יודעים שאנשים חוזרים ממשפחות", סיפרה בשיחה עם מערכת "חדשות הבוקר".

לדבריה, היא הבחינה במחבל בשעת המעשה, "ראיתי כמו נער, לא מישהו מבוגר. הוא זרק את המוט, והכול התפוצץ. הפסקנו לנסוע. הבחנתי בזכוכיות על הרגליים והוצאתי אותן. זו הייתה פציעה קטנה, אבל הייתי בהלם, חטפתי שוק ולא הצלחתי לדבר".

עזריהו תיארה את תחושת האימה: "מאוד פחדנו. מעולם לא הרגשתי מה זה להיפגע מכאלו חיות טרף. הוא דייק - זה לא ייאמן".

בראיון עם ניב רסקין הוסיפה, "לא ישנתי בלילה, מנסה לעכל. הייתי נפגעת חרדה, עם זכוכיות ברגליים - אבל לא משהו רציני. הרגשנו שהאוטו חטף, השמשה התנפצה. המחבל לא הגיע אלינו - הוא זרק את זה מרחוק. הרגשנו שבורא עולם שמר עלינו".