מרגיש לא מוגן. רגע לפני שהיא עולה על כר הדשא למשחקה הערב (ראשון) מול מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל שבכדורגל, מכבי ת"א נמצאת בצרות.

אחרי השפלה היסטורית שניה ברציפות, ביום חמישי האחרון, כשמכבי הובסה בתוצאה 6:0 מול ליון במסגרת הליגה האירופית וספגה שישייה שניה ברציפות, אחרי שהובסה עוד קודם לכן בתוצאה 6:2 בידיי בית"ר ירושלים בליגה הישראלית, במכבי שקלו לפטר את המאמן הסרבי.

אך בעוד הנהלת מכבי טרם קיבלה החלטה שכזו ואף היו כאלה שתמכו בהשארת המאמן הסרבי שהוביל אותה לאליפות דרמטית בעונה שעברה, האוהדים התל אביבים החליטו שלא לשתוק ויצאו בצעדי מחאה.

זה החל בחסימת אוטובוס השחקנים ביום שישי האחרון בכניסה למגרש האימונים בקריית שלום והמשיך אמש בשעת לילה מאוחרת כאשר כ-20 אוהדים ירו פצצות תאורה לעבר בניין המגורים של המאמן הסרבי.

האוהדים אף הבטיחו כי ימשיכו בצעדי המחאה כנגד המאמן הסרבי גם במהלך המשחק הערב מול אשדוד, אך נדמה כי קיבלו את מבוקשם כאשר המאמן הסרבי ועוזריו לא הגיעו הבוקר למתחם האימונים של הקבוצה להכנות לקראת המשחק הערב.

כבר אמש, עם ירי פצצות התאורה לכיוון ביתו של הסרבי, הודיע זה כי הוא לא יכול להישאר בתפקידו, זאת בשל תחושת חוסר המוגנות שהוא ומשפחתו נמצאים בה.

לאזטיץ' בעיקר פגוע מכך שהנהלת המועדון לא נותנת לו גב פומבי מול האוהדים, זאת לאחר שהפגין נאמנות מצידו למועדון ברגעים הקשים ובזמן המלחמה כשנותר לאמן אותה ואף הוביל אותה לאליפות דרמטית.

העונה על אף היכולת הרעה, מכבי נמצאת במקום השני בטבלת ליגת העל בכדורגל, מרחק של 5 נקודות נקודות מהמוליכה הפועל באר שבע אותה תפגוש בשבוע הבא.

כעת הכדור נמצא בידיים של הבעלים מיץ' גולדהאר שינסה לשכנע את המאמן הסרבי להישאר בתפקידו, אך נראה כי הסיכויים לכך קלושים ומכבי תצטרך לחפש במהירות אחר מאמן חדש. בינתיים מי שימלא את מקומו של הסרבי הערב על כר הדשא יהיה עוזרו הישראלי דן רומן.